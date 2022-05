Truffa email ENEL ENERGIA : Richiesta per invio Mail al Cliente (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci sono arrivate numerose segnalazioni di una NUOVA CAMPAGNA DI PHISHING per FINTA FATTURA ENEL che si presenta davvero in modo impeccabile ma nasconde un vero pericolo. Elementi che fanno cadere nella trappola : Testo in italiano corretto che sembra alludere ad una vera problematica eMail del mittente che sembra reale : ENELENERGIA servizioclienti@ENEL.com Cosa non corrisponde : allegato in formato .xlsm che non è una tipologia di file che ENEL utilizza per le sue comunicazioni eMail arrivano a tutti anche a chi non è Cliente ENEL RIPETIAMO : IL PROBLEMA GRAVE PER LA SICUREZZA E’ L’ALLEGATO CHE NON VA APERTO ASSOLUTAMENTE ! ENEL non invia mai file excel, quelli che hanno ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci sono arrivate numerose segnalazioni di una NUOVA CAMPAGNA DI PHISHING per FINTA FATTURAche si presenta davvero in modo impeccabile ma nasconde un vero pericolo. Elementi che fanno cadere nella trappola : Testo in italiano corretto che sembra alludere ad una vera problematicadel mittente che sembra reale :servizioclienti@.com Cosa non corrisponde : allegato in formato .xlsm che non è una tipologia di file cheutilizza per le sue comunicazioniarrivano a tutti anche a chi non èRIPETIAMO : IL PROBLEMA GRAVE PER LA SICUREZZA E’ L’ALLEGATO CHE NON VA APERTO ASSOLUTAMENTE !non invia mai file excel, quelli che hanno ...

