Stasera in tv c’è Quel mostro di suocera: Jennifer Lopez va a lezione da Jane Fonda (Di giovedì 5 maggio 2022) Jennifer Lopez e Jane Fondo sono le protagoniste della commedia romantica Quel mostro di suocera (2005). Ecco perché è il film da vedere Stasera in tv. Le ha difese persino il Papa. Non più tardi di qualche giorno fa, Francesco ha spiegato come le suocere siano vittime di luoghi comuni. Salvo aggiungere, subito dopo, che dovrebbero stare «attente alla lingua» e chiacchierare di meno. Un personaggio mitico come Quello della suocera non poteva che trovare ampio spazio a Hollywood. Ma quando a interpretarla è Jane Fonda, non si può fare a meno di imparare. Che, poi, è Quello che da Jennifer Lopez in Quel mostro di ... Leggi su amica (Di giovedì 5 maggio 2022)Fondo sono le protagoniste della commedia romanticadi(2005). Ecco perché è il film da vederein tv. Le ha difese persino il Papa. Non più tardi di qualche giorno fa, Francesco ha spiegato come le suocere siano vittime di luoghi comuni. Salvo aggiungere, subito dopo, che dovrebbero stare «attente alla lingua» e chiacchierare di meno. Un personaggio mitico comelo dellanon poteva che trovare ampio spazio a Hollywood. Ma quando a interpretarla è, non si può fare a meno di imparare. Che, poi, èlo che daindi ...

