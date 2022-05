Putin chiede scusa a Israele per le frasi deliranti di Lavrov su Hitler ebreo. La conferma di Bennett (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato con il premier israeliano Naftali Bennett per le frasi sulle origini ebraiche di Hitler pronunciate dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Lo ha riferito l’ufficio di Bennett, secondo quanto riportano i media israeliani. L’ufficio di Bennett: «Il premier ha accettato le scuse di Putin» «Il premier – si legge in una nota diffusa dal suo ufficio – ha accettato le scuse del presidente Putin per i commenti di Lavrov e lo ha ringraziato per aver chiarito la sua posizione sul popolo ebraico e la memoria dell’Olocausto». Secondo quanto riferito, Bennett ha anche chiesto a Putin di «esaminare le opzioni umanitarie» per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirsi èto con il premier israeliano Naftaliper lesulle origini ebraiche dipronunciate dal ministro degli Esteri russo Sergej. Lo ha riferito l’ufficio di, secondo quanto riportano i media israeliani. L’ufficio di: «Il premier ha accettato le scuse di» «Il premier – si legge in una nota diffusa dal suo ufficio – ha accettato le scuse del presidenteper i commenti die lo ha ringraziato per aver chiarito la sua posizione sul popolo ebraico e la memoria dell’Olocausto». Secondo quanto riferito,ha anche chiesto adi «esaminare le opzioni umanitarie» per ...

