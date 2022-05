Meteo, protezione civile, allerta maltempo in Sicilia: anche a Ragusa (Di giovedì 5 maggio 2022) Ragusa – Il Dipartimento della protezione civile della Sicilia annuncia per domani 6 maggio un’allerta Meteo gialla in tutta la Sicilia. In particolare sul sito della protezione civile si legge: si prevede il persistere di venti da forti a burrasca sud-orientali, specie sui settori centro-meridionali e tirrenici. Saranno altresì possibili mareggiate lungo le coste esposte. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Salvatore Moncada, morto per infarto a 59 anni: il re dell’eolico Patty Pravo al Todi Festival Incidente stradale a Modica Alta, sette feriti Didiesse cresce puntando sul risparmio energetico L'articolo proviene da Quotidiano di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 5 maggio 2022)– Il Dipartimento delladellaannuncia per domani 6 maggio un’gialla in tutta la. In particolare sul sito dellasi legge: si prevede il persistere di venti da forti a burrasca sud-orientali, specie sui settori centro-meridionali e tirrenici. Saranno altresì possibili mareggiate lungo le coste esposte. Piogge sparse,a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Salvatore Moncada, morto per infarto a 59 anni: il re dell’eolico Patty Pravo al Todi Festival Incidente stradale a Modica Alta, sette feriti Didiesse cresce puntando sul risparmio energetico L'articolo proviene da Quotidiano di ...

