LIVE Salernitana-Venezia 0- 0 (Di giovedì 5 maggio 2022) Finalmente il campionato di Serie A si riallinea. Dopo i continui rimandi, i ricorsi e gli spostamenti, oggi a partire dalle 18 allo Stadio... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Finalmente il campionato di Serie A si riallinea. Dopo i continui rimandi, i ricorsi e gli spostamenti, oggi a partire dalle 18 allo Stadio...

Advertising

calciomercatoit : ??? 6' Parte Bonazzoli... GOOL! Portiere immobile, Salernitana Avanti! #SalernitanaVenezia 1-0 LIVE - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??? 4' RIGORE per la Salernitana! #SalernitanaVenezia 0-0 LIVE - B0xHb0 : Salernitana - Venezia in diretta live: Serie A Calcio #SALVEN Live HD ???? • Mobile?? ??????????? - calciomercatoit : ??? 4' RIGORE per la Salernitana! #SalernitanaVenezia 0-0 LIVE -