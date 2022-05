Intelligenza artificiale arma per prevedere chi si ammalerà di demenza (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Italia ci sono quasi 400 mila persone che nel giro di 3-5 anni andranno certamente a ingrossare le fila dei pazienti con demenza; si tratta di soggetti di fatto già ammalati di una forma molto iniziale (prodromica) di malattia: con l’aiuto dell’Intelligenza artificiale i medici potranno scovare per tempo questi individui, prima cioè che manifestino i sintomi irreversibili e progressivi della patologia. Questo potrebbe cambiare il corso delle cure, una volta che si rendessero disponibili dei nuovi farmaci contro l’Alzheimer, la forma più diffusa di demenza e anche permettere un intervento mirato e precocissimo con i farmaci attualmente disponibili e sui fattori di rischio/protezione che sono già noti. E’ proprio a tale scopo che è in corso uno studio europeo su ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Italia ci sono quasi 400 mila persone che nel giro di 3-5 anni andranno certamente a ingrossare le fila dei pazienti con; si tratta di soggetti di fatto già ammalati di una forma molto iniziale (prodromica) di malattia: con l’aiuto dell’i medici potranno scovare per tempo questi individui, prima cioè che manifestino i sintomi irreversibili e progressivi della patologia. Questo potrebbe cambiare il corso delle cure, una volta che si rendessero disponibili dei nuovi fci contro l’Alzheimer, la forma più diffusa die anche permettere un intervento mirato e precocissimo con i fci attualmente disponibili e sui fattori di rischio/protezione che sono già noti. E’ proprio a tale scopo che è in corso uno studio europeo su ...

