Incentivi 2022 - La Corte dei Conti dà l'ok, inizia il conto alla rovescia (Di giovedì 5 maggio 2022) I termini per la bollinatura della Corte dei Conti al Dpcm sugli Incentivi scadevano il 5 maggio. E proprio il 5 maggio, dunque in extremis, è arrivato il via libera della magistratura contabile. Il decreto attuativo dei contributi statali all'auto, messi in campo con il cosiddetto decreto energia di inizio marzo, è dunque pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, cosa che potrebbe avvenire in serata. Da quel momento partirà ufficialmente "l'operazione" Incentivi 2022 anche se, probabilmente, bisognerà aspettare ancora qualche giorno per la messa online della piattaforma web. Quella, cioè, che permette di prenotare i bonus e quindi di assicurarseli. L'ombra del click-day. L'attesa rischia di far sfumare il bonus per una parte di contratti d'acquisto di auto con emissioni tra i 61 e i 135 ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 5 maggio 2022) I termini per la bollinatura delladeial Dpcm sugliscadevano il 5 maggio. E proprio il 5 maggio, dunque in extremis, è arrivato il via libera della magistratura contabile. Il decreto attuativo dei contributi statali all'auto, messi in campo con il cosiddetto decreto energia di inizio marzo, è dunque pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, cosa che potrebbe avvenire in serata. Da quel momento partirà ufficialmente "l'operazione"anche se, probabilmente, bisognerà aspettare ancora qualche giorno per la messa online della piattaforma web. Quella, cioè, che permette di prenotare i bonus e quindi di assicurarseli. L'ombra del click-day. L'attesa rischia di far sfumare il bonus per una parte di contratti d'acquisto di auto con emissioni tra i 61 e i 135 ...

repubblica : Incentivi auto e moto sbloccati: sconto fino a 5mila euro. Ecco come funzionano [di Diego Longhin] - Ricciardello56 : RT @VikyBorgomeo: Incentivi auto e moto sbloccati: sconto fino a 5mila euro. Ecco come funzionano - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Incentivi auto e moto, via libera dalla Corte dei Conti. Contributi statali fino a 5000 euro - VikyBorgomeo : Incentivi auto e moto sbloccati: sconto fino a 5mila euro. Ecco come funzionano - ANSA_Motori : Incentivi auto, via libera dalla Corte dei Conti #ANSAmotori -