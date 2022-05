Idea Cavani per l’attacco della Fiorentina? (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo l’addio di Vlahovic, la Fiorentina è sempre alla caccia di un grande colpo in attacco capace di garantire lo stesso numero di reti del serbo. Ecco perchè l’Idea Cavani non è da trascurare. Il Matador, che a fine stagione si libererà a costo zero dal Manchester United, potrebbe accettare la corte dei viola qualora quest’ultimi dovessero qualificarsi in Europa League. L’Idea Cavani è spendibile per la Fiorentina? Gli innesti di Cabral(giunto a titolo definitivo dal Basilea) e PIatek(in prestito dall’Hertha Berlino), hanno convinto poco. Se, però, l’attaccante brasilianoverrà concessa un’altra chance, per il polacco il destino appare segnato, complici i guai fisici che lo hanno tormentato e i costi elevati che comporterebbe il riscatto del suo cartellino. Ciò indurrà la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo l’addio di Vlahovic, laè sempre alla caccia di un grande colpo in attacco capace di garantire lo stesso numero di reti del serbo. Ecco perchè l’non è da trascurare. Il Matador, che a fine stagione si libererà a costo zero dal Manchester United, potrebbe accettare la corte dei viola qualora quest’ultimi dovessero qualificarsi in Europa League. L’è spendibile per la? Gli innesti di Cabral(giunto a titolo definitivo dal Basilea) e PIatek(in prestito dall’Hertha Berlino), hanno convinto poco. Se, però, l’attaccante brasilianoverrà concessa un’altra chance, per il polacco il destino appare segnato, complici i guai fisici che lo hanno tormentato e i costi elevati che comporterebbe il riscatto del suo cartellino. Ciò indurrà la ...

