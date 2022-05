Eurovision 2022, Gigliola Cinquetti ospite della finale: è stata la più giovane cantante in assoluto a vincere la competizione (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel 1964 ha segnato un doppio record: è stata la prima artista italiana ad aggiudicarsi la vittoria all’Eurovision Song Contest non ché la più giovane cantante in assoluto a salire sul podio. Un primato, quest’ultimo, che detiene ancora. All’epoca aveva solo 16 anni e da allora di anni ne sono passati 58 e sabato 14 maggio tornerà sul palco della competizione canora europea come super ospite della finale. Stiamo parlando di Gigliola Cinquetti, una delle più famose rappresentanti della canzone italiana nel mondo, che tornerà ad esibirsi per il pubblico eurovisivo. Sul palco del Pala Olimpico di Torino, la Cinquetti porterà la sua intramontabile “Non ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel 1964 ha segnato un doppio record: èla prima artista italiana ad aggiudicarsi la vittoria all’Song Contest non ché la piùina salire sul podio. Un primato, quest’ultimo, che detiene ancora. All’epoca aveva solo 16 anni e da allora di anni ne sono passati 58 e sabato 14 maggio tornerà sul palcocanora europea come super. Stiamo parlando di, una delle più famose rappresentanticanzone italiana nel mondo, che tornerà ad esibirsi per il pubblico eurovisivo. Sul palco del Pala Olimpico di Torino, laporterà la sua intramontabile “Non ho ...

Advertising

Raiofficialnews : ? Gigliola Cinquetti è ospite della gran finale di #ESC2022 con la sua intramontabile “Non ho l’età” che nel 1964 v… - SkyTG24 : Eurovision 2022, Il Volo ospite alla semifinale canta il suo Grande Amore - WARNERMUSICIT : ‘I Am Emma’ il nuovo EP di @itsemmamuscat, contenente il singolo ‘I Am What I Am’ con cui parteciperà all’Eurovisio… - StampaTorino : A Palazzo Madama il media center per Eurovision 2022 a Torino - yattamedia : Eurovision 2022: l'intervista alle Systur (Islanda): 'Anche in tempi difficili c'è speranza. E l'Italia ci ha accol… -