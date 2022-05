Doctor Strange nel multiverso della follia | Sam Raimi | “Il multiverso è come uno specchio”

(Di giovedì 5 maggio 2022) L'incontro stampa con Sam, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e il cast dinel, il nuovo film a tinte horror del Marvel Cinematic Universe. Ci siamo, finalmente. Sin dall'annuncio,e ilci era sembrato uno dei titoli più attesiFase 4 del Marvel Cinematic Universe e finalmente è lì, nelle sale, pronto a essere apprezzato dai fan di tutto il mondo. Un cammino nei cinema iniziato molto bene nel nostro paese, con due milioni nel primo giorno di programmazione che lo hanno reso il sesto miglior debutto di un film Marvel in Italia, un risultato meritato per le ...

Advertising

MarvelNewsIT : Le porte fra gli universi si sono finalmente aperte... #DoctorStrange nel Multiverso della Follia vi aspetta ORA al… - evrbdlovesme : RT @crocinoo: a me di MoM interessava che fosse un film su Doctor Strange al 100% ha un grande buco di trama? chapeau ha un finale più ape… - DionigiPassero : Recensione Doctor Strange senza spoiler: Wanda fai di me ciò che vuoi - ilrowletto : 'Mamma volevo andare al cinema a vedere il nuovo film di Doctor Strange' Di chi?' 'Doctor Strange, dai che lo conos… - badtasteit : #Loki: le regole del multiverso hanno influenzato #DoctorStrange nel multiverso della follia -

2 di Sam Raimi - o, meglio,nel multiverso della follia - è arrivato nei cinema e, come sanno già le persone che hanno avuto modo di vederlo, ha una durata di poco ...Ci siamo, finalmente. Sin dall'annuncio,e il multiverso della follia ci era sembrato uno dei titoli più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e finalmente è lì, nelle sale, pronto a essere apprezzato dai fan di ...Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il secondo capitolo dedicato a Steven Strange, diretto da Sam Raimi, dal 4 maggio al cinema.Michael Waldron ha spiegato perché la creazione delle regole del multiverso in Loki ha causato qualche grattacapo in Doctor Strange 2 ...