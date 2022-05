Bando innovativo per 30 assunzioni in Regione e nei Comuni lombardi (Di giovedì 5 maggio 2022) È stato pubblicato sul Burl di Regione lombardia e presto lo sarà anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Bando che indice il primo concorso aggregato promosso da Palazzo lombardia e da ANCI per individuare e selezionare 30 figure esperte in ricerca fondi nazionali ed europei, partnership pubblico-private, programmazione e gestione finanziaria, da impiegare in parte in Regione lombardia e in parte in 12 Comuni lombardi. Il Bando sarà aperto fino alla fine di giugno e il concorso si terrà su una innovativa piattaforma tecnologica messa a punto nell’ambito del progetto “Energie in comune. Innovazione sociale e nuovo personale nella PA”, promosso dalla Regione e dall’associazione dei ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) È stato pubblicato sul Burl dia e presto lo sarà anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ilche indice il primo concorso aggregato promosso da Palazzoa e da ANCI per individuare e selezionare 30 figure esperte in ricerca fondi nazionali ed europei, partnership pubblico-private, programmazione e gestione finanziaria, da impiegare in parte ina e in parte in 12. Ilsarà aperto fino alla fine di giugno e il concorso si terrà su una innovativa piattaforma tecnologica messa a punto nell’ambito del progetto “Energie in comune. Innovazione sociale e nuovo personale nella PA”, promosso dallae dall’associazione dei ...

