‘Azione’ di Calenda sbarca per la prima volta in Consiglio regionale (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nasce il primo gruppo di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, in un Consiglio regionale del Paese. Tra i banchi dell’aula “Giancarlo Siani” del Consiglio regionale della Campania, infatti, siederanno i consiglieri del gruppo “AZIONE – MODERATI – EUROPA VERDE”, formato dai consiglieri Giuseppe Sommese (Segretario regionale di Azione e Presidente della prima Commissione Permanente), Francesco Emilio Borrelli, Fulvio Frezza e Pasquale Di Fenza. “Oggi è un giorno importantissimo per Azione, che corona un lungo ed entusiasmante percorso di crescita e radicamento. Dopo il primo congresso nazionale, che ha consacrato Carlo Calenda leader del Partito, 20 congressi regionali, 108 congressi provinciali, dopo esserci ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nasce il primo gruppo di Azione, il partito fondato da Carlo, in undel Paese. Tra i banchi dell’aula “Giancarlo Siani” deldella Campania, infatti, siederanno i consiglieri del gruppo “AZIONE – MODERATI – EUROPA VERDE”, formato dai consiglieri Giuseppe Sommese (Segretariodi Azione e Presidente dellaCommissione Permanente), Francesco Emilio Borrelli, Fulvio Frezza e Pasquale Di Fenza. “Oggi è un giorno importantissimo per Azione, che corona un lungo ed entusiasmante percorso di crescita e radicamento. Dopo il primo congresso nazionale, che ha consacrato Carloleader del Partito, 20 congressi regionali, 108 congressi provinciali, dopo esserci ...

Regionali Lazio, D'Amato rompe gli indugi: 'Se ci saranno le primarie io mi candido' ... fino a Italia Viva e Azione. I tumulti per il termovalorizzatore voluto da Gualtieri hanno messo ... Oltre a D'Amato, a cui nei mesi scorsi è giunto il sostegno di Calenda, della partita dovrebbe essere ...