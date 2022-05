Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 4 maggio 2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 4 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film The Wife – Vivere nell’ombra ha totalizzato 2469 spettatori (13.95% di share). La puntata di Un’altra verità su Canale5 ha conquistato in media 1525 spettatori (share 9.51%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1478 spettatori (11.64%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha portato a casa 1220 spettatori (6.12%) mentre a seguire la serie The Resident 897 (5.21%) nel secondo, mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1886 spettatori (11.63%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 5 maggio 2022)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film The Wife – Vivere nell’ombra ha totalizzato 2469 spettatori (13.95% di share). La puntata di Un’altra verità su Canale5 ha conquistato in media 1525 spettatori (share 9.51%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1478 spettatori (11.64%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor ha portato a casa 1220 spettatori (6.12%) mentre a seguire la serie The Resident 897 (5.21%) nel secondo, mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1886 spettatori (11.63%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha ...

