AEW | Wardlow è devastante | anche Morrisey delude le richieste di MJF

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 5 maggio 2022)va avanti come un rullo compressore e a MJF tocca cedere qualcosa. Il responso dell’ultima puntata di Dynamite è stato decisivo, per certi versi. Il gigante ex guardaspalle ha battuto W.– venuto apposta da Impact per punirlo – costringendo così Maxwell ad annunciare che perci sarà un altro match da fare e da seguire una serie di condizioni prima di arrivare al loro scontro. Il finale del match Just ONE POWERBOMB to finish @TheCaZXL here on #AEWDynamite! Tune in to @TBSNetwork right now! pic.twitter.com/a7jUAf5Ajp— All Elite Wrestling (@AEW) May 5, 2022#MrMayhem @Realis absolutely UNSTOPPABLE right now! #AEWDynamite is LIVE on @TBSNetwork! pic.twitter.com/hJVf8ZocPZ— All Elite Wrestling (@AEW) May 5, ...