Uomini e Donne | Giulia Quattrociocche di nuovo incinta a pochi mesi dal parto | “Ci è piaciuto così tanto che…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) La cicogna bussa sempre due volte, non solo il postino! Lo sa bene l’ex tronista diQuatrociocche che sta per diventare mamma per la seconda volta a poca distanza dalla nascita della primogenita! Il dolce annuncio è stato dato direttamente dall’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, che sui social ha scritto un simpatico: C’èche abbiamo fatto il bis! Romana, classe 1992, l’abbiamo conosciuta per aver partecipato al programma a Settembre 2019 come tronista.all’epoca era stata corteggiata dal futuro vippone Alessandro Basciano, a cui però aveva preferito Daniele Schiavon. La storia d’amore fra i due però si è era conclusa presto, sembrerebbe per un presunto tradimento di lei. Poco dopo la fine della ...