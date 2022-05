Una Vita, anticipazioni 5 maggio: Felipe salva Natalia. La giovane scopre la verità sul suo rapimento (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 5 maggio: cosa succederà domani? Ecco gli spoiler! Una Vita, anticipazioni 5 maggio: Felipe, Jacinto ed Ignacio salvano Natalia. Poi lei … Felipe riesce a salvare Natalia dal rapimento con l’aiuto di Ignacio e Jacinto. Successivamente la giovane viene a sapere che ad orchestrare tutto (in realtà un finto sequestro), sono stati Aurelio e Genoveva e non la prende affatto bene. Ramòn in ansia per Antonito. Il figlio però … Dopo il ferimento di Antonito durante la manifestazione operaia, Ramòn è sempre più angosciato per la sua incolumità. Il giovane, però, non ha intenzione nemmeno adesso di ascoltare il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una: cosa succederà domani? Ecco gli spoiler! Una, Jacinto ed Ignaciono. Poi lei …riesce aredalcon l’aiuto di Ignacio e Jacinto. Successivamente laviene a sapere che ad orchestrare tutto (in realtà un finto sequestro), sono stati Aurelio e Genoveva e non la prende affatto bene. Ramòn in ansia per Antonito. Il figlio però … Dopo il ferimento di Antonito durante la manifestazione operaia, Ramòn è sempre più angosciato per la sua incolumità. Il, però, non ha intenzione nemmeno adesso di ascoltare il ...

Advertising

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, la pr… - Pontifex_it : In questo mese dedicato alla Vergine Maria, impariamo da Lei che la #preghiera è la migliore arma della vita cristi… - juventusfc : Una vita in bianconero ???? Fino alla prima squadra ?? Fabio #Miretti ?? - pilfra93 : @ricpuglisi Personalmente l'ho ritenuta una benedizione la mascherina in certi ambienti, eviti di ricevere gli sput… - Antonio89704611 : @DeriylD @AFGiudice Scommetto che se lo prendesse il Milan sarebbe meglio di Messi e pallone d' oro. Bisogna essere… -