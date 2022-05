Ucraina | l’intelligence di Kiev | «Mosca prepara una parata militare a Mariupol per il 9 maggio»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 maggio 2022)starebbendo la’ per il 9. A darne notizia è, citata dal The Kyiv Independent. Secondo, la Russia starebbe organizzando itivi «pulendo le strade centrali dalle macerie, togliendo gli ordigni inesplosi e rimuovendo i corpi delle persone uccise». Il 9è festeggiato in Russia come Giorno della Vittoria, in ricordo della vittoria sovietica sul nazismo. Vladimir Putin ha indicato la data come un punto di svolta per il conflitto in, giorno in cui potrebbe dichiarare ufficialmente guerra a. In alcune città occupate (come a Cherson) sono già iniziate le ...