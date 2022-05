Ucraina | Cremlino | “Putin non dichiarerà guerra il 9 maggio”

Advertising

TGCOM

"Non vediamo alcun progresso nei colloqui con l'",ha detto il portavoce del,Peskov,che ha anche negato l'assalto all'acciaieria Azovstal. "Non c'è nessun assalto" al momento, le forze ......a incontrare Putin a Mosca per discutere con il leader russo di un accordo sul conflitto in. Certo, era necessario che il leader delconcedesse qualche finestrina. Non abbiamo ancora ... Ucraina, Cremlino: nessuna dichiarazione di guerra il 9 maggio Mosca, 4 mag. (Adnkronos) – Il Cremlino ha negato che le forze russe abbiano lanciato un assalto all’acciaieria Azovstal, a Mariupol. “L’ordine di annullare qualsiasi assalto è stato dato ...REUTERS/Evgenia Novozhenina (Reuters) - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ... pacchetto di misure più severo finora per punire Mosca in seguito alla guerra in Ucraina con un graduale embargo ...