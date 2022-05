Pro Patria out, avanza il Foggia: i risutati del secondo turno dei Playoff di Serie C (Di mercoledì 4 maggio 2022) La stagione di Serie C è entrata nella fase decisiva. Si sono giocate questa sera alcune partite valide per il secondo turno dei Playoff 2022. Sorride il Foggia di Zeman, che ha superato l’Avellino per 2-1. Niente da fare per il Pro Patria, eliminato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Triestina. avanza invece la Juventus U23, che questa sera ha superato la Pro Vercelli per 1-0. Playoff Serie C, i risultati del primo turno AVELLINO-Foggia 1-2 ENTELLA-OLBIA 1-1 MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0 PESCARA-GUBBIO 2-2 PRO VERCELLI-JUVENTUS U23 0-1 TRIESTINA-PRO Patria 2-1 L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022) La stagione diC è entrata nella fase decisiva. Si sono giocate questa sera alcune partite valide per ildei2022. Sorride ildi Zeman, che ha superato l’Avellino per 2-1. Niente da fare per il Pro, eliminato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Triestina.invece la Juventus U23, che questa sera ha superato la Pro Vercelli per 1-0.C, i risultati del primoAVELLINO-1-2 ENTELLA-OLBIA 1-1 MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0 PESCARA-GUBBIO 2-2 PRO VERCELLI-JUVENTUS U23 0-1 TRIESTINA-PRO2-1 L'articolo CalcioWeb.

DocRiserva : @410maxgioia @aurorapropatria Non ho neanche letto gli altri risultati. Mi spiace per la Pro Patria. Qua non sto capendo niente. ???? - il_piccolo : La Triestina batte 2-1 la Pro Patria e accede ai play-off nazionali - PaoloCond : @tigrotto65 Grazie Franco, pensa che Pro Patria-Triestina per @il_piccolo fu la mia prima partita da professionista - sportface2016 : Playoff #SerieC 2021/2022: #Entella e #Triestina alla fase nazionale, fuori #Olbia e #ProPatria - Nicola89144151 : Serie C: PESCARA 2-2 Gubbio Avellino 1-2 FOGGIA MONOPOLI 1-0 Francavilla Pro Vercelli 0-1 JUVENTUS U23 TRIESTINA 2… -