Pagelle TV della Settimana 25 04-1 05 2022 Promossi Il Paradiso delle Signore e Ambra Bocciati Big Show e Clemente Russo

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Big9 a Il. In un daytime rafforzato notevolmente rispetto al passato, la soap, alla terza stagione daily, è il fiore all’occhiello di Rai1 vantando un trend sempre positivo (share superiore al 20%, 2 milioni circa di spettatori e visualizzazioni al top su Raiplay). A voler dirla tutta, è anche un po’ sprecata come traino dei tg (inutili) e in un orario in cui la platea non è al massimo e la concorrenza è più debole (su Canale 5 c’è prima tanta pubblicità e poi Amici che ha un target diverso). 8 all’Uno Maggio tarantino. La manifestazione, guidata da Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, è tornata a vivere sul palco del Parco ArcheologicoMura Greche a Taranto dopo la pandemia riuscendo a riprendere il filo laddove si era interrotto. 25 ...