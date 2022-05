Advertising

Corriere : Bologna, è morta nonna Pina: ispirò la famosa canzone dello Zecchino d’Oro - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: È morta nonna Pina, ha ispirato la celebre canzone delle tagliatelle - RoAnaSal69 : RT @GazzettaDelSud: Morta 'Nonna Pina', ispirò il noto brano sulle 'tagliatelle' dello Zecchino d'Oro #NonnaPina #LeTagliatellediNonnaPina… - GazzettaDelSud : Morta 'Nonna Pina', ispirò il noto brano sulle 'tagliatelle' dello Zecchino d'Oro #NonnaPina… - zazoomblog : E’ morta Nonna Pina la donna che ispirò la canzone delle tagliatelle dello Zecchino d’Oro - #morta #Nonna #donna… -

Pina era vedova, i funerali si terranno oggi pomeriggio nella parrocchia Boschi di Baricella.E'Giuseppina Villani che con le sue tagliatelle ispirò la canzone dello Zecchino d'oro che ancora oggi tutti cantano. Chi almeno una volta nella sua vita non ha cantato le tagliatelle di...È morta il primo maggio a 86 anni Giuseppina Villani, nata e cresciuta a Baricella di Bologna, meglio nota come Nonna Pina, la nonna 'maga' della pasta fatta in casa, della celebre 'Le tagliatelle di ...Si è spenta all’età di 86 anni Giuseppina Villani, meglio nota come "Nonna Pina", musa ispiratrice dell’omonima canzone dello Zecchino d’Oro del 2003, uno dei più grandi successi recenti ...