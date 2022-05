Miretti | il padre a CM | 'In campo senza pressioni Si ispirava a Nedved Futuro? A giugno parleremo con la Juve'

Advertising

Il Boca Guarda, prima di farlo andare al Boca… mioscommetto farebbe veramente un bel casino'. Fabio, un nuovo Marchisio per la Juve: 18 anni e un futuro già scritto, fermento ...Dopo la presentazione dello scorso 9 aprile presso la salaora il lavoro in vista delle ... A mio, alto funzionario in Provincia, fu chiesto di trasferirsi nel capoluogo, ma abbiamo sempre ...vedi letture. Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, nell'ultima sfida della Vecchia Signora contro il Venezia ha fatto il suo esordio in Serie A. Juventus, il futuro del gioiellino Miretti.«Quando andava alla feste di Natale della Juventus - racconta Livio Miretti, il padre, intervistato da 'Tuttosport' - non chiedeva autografi ai calciatori e nemmeno foto. I suoi compagni tornavano a ...