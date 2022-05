Met 2022, Gigi Hadid si sbilancia con Fedez: lui è imbarazzato… e Chiara Ferragni? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Quella di Fedez per Gigi Hadid è una passione lontana, che si ripresenta ogni volta che il rapper e la modella si incontrano. Di solito avviene durante la Milano Fashion Fashion, questa volta è successo al Met Gala. L’artista e la moglie Chiara Ferragni sono volati a New York per l’evento modaiolo più atteso dell’anno. Per la prima volta insieme sul red carpet della soirée organizzata da Anna Wintour, i due hanno fatto un figurone. La coppia è anche apparsa affiatatissima… poi però è arrivata Gigi. I Ferragnez al Met Chiara Ferragni e Fedez sul red carpetChiara Ferragni e Fedez erano impazienti per la loro partecipazione al Met Gala. Invitati da Donatella Versace, hanno ovviamente ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Quella diperè una passione lontana, che si ripresenta ogni volta che il rapper e la modella si incontrano. Di solito avviene durante la Milano Fashion Fashion, questa volta è successo al Met Gala. L’artista e la mogliesono volati a New York per l’evento modaiolo più atteso dell’anno. Per la prima volta insieme sul red carpet della soirée organizzata da Anna Wintour, i due hanno fatto un figurone. La coppia è anche apparsa affiatatissima… poi però è arrivata. I Ferragnez al Metsul red carpeterano impazienti per la loro partecipazione al Met Gala. Invitati da Donatella Versace, hanno ovviamente ...

Advertising

whosxntl : RT @AcessoAnittaR: Anitta e Megan The Stallion, Met Gala 2022. ? - Eulises_196 : RT @AcessoAnittaR: Anitta e Megan The Stallion, Met Gala 2022. ? - VanityFairIt : La cantante è stata una delle star a incarnare al meglio il tema «In America: An Anthology of Fashion and the Gilde… - emy_pantera : RT @AcessoAnittaR: Anitta e Megan The Stallion, Met Gala 2022. ? - vogue_italia : Tutto quello che ancora non avete visto del (vero) #MetGala 2022 ?? -