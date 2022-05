“L’aereo rimbalzava su e giù come una palla | i passeggeri venivano sbalzati e c’era sangue sul soffitto 15 minuti di terrore | i peggiori della mia vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Era una calda domenica sera a Mumbai quando alle 17:13 siamo partiti per un volo di due ore verso la città orientale di Durgapur, dove vivo e lavorouomo d’affari. Non c’è stato niente di straordinario durante il volo:era pieno zeppo, il cibo è stato servito in tempo e isonnecchiavano o erano incollati al cellulare. Ho volato tra Mumbai e Durgapur una mezza dozzina di volte negli ultimi quattro mesi. Trentacinqueprima dell’atterraggio programmato ho sentito una leggera turbolenza. Ancora una volta, niente di insolito in questo. Ero seduto in un posto nel corridoio dell’ultima fila e mi sono allacciato la cintura di sicurezza. Ma quando abbiamo iniziato a scendere di quota per prepararci all’atterraggio le cose sono peggiorate drasticamente. I successivi 15-17...