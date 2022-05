Juve | Dybala libera il posto per Giacomo Raspadori

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Lantus è sempre più vicina a, indicato come il sostituto di. Da limare l’offerta di 30 milioni al Sassuoloal lavoro per risistemare un attacco che dal prossimo anno sarà sicuramente orfano di Paulo, ormai sempre più vicino al trasferimento clamoroso all’Inter. Come riporta Tuttosport, in attesa di capire quale sarà il grande colpo per sostituire il numero 10, i bianconeri hanno già deciso di puntare su. A dispetto di qualsiasi altra trattativa, infatti, l’intenzione è quella di portare il classe 2000 a Torino il prima possibile. Si tratta ora per limare la richiesta da 30 milioni del Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.