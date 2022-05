Il Tribunale Federale rigetta il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis sulle multiproprietà

(Di mercoledì 4 maggio 2022)to ildiDe. Lo fa sapere un comunicato ufficiale comparso sul sito ufficiale della Figc, che ribadisce il divieto di partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado. Ilto dalpresieduto da Carlo Sica e presentato dai presidenti di Napoli e Bari aveva ad oggetto ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF. Secondo l’art. 16 bis NOIFPartecipazioni Societarie 1) Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, ...

Advertising

ioproprioio1 : RT @MGuardasole: +++#Napoli, il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto #DeLaurentiis e il medico Canonico. Erano stati deferiti dalla p… - bennygiardina : Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso di De Laurentiis sulla modifica delle Noif relativamente all… - Salvato91241143 : RT @MGuardasole: +++#Napoli, il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto #DeLaurentiis e il medico Canonico. Erano stati deferiti dalla p… - Ruggero1991 : RT @MGuardasole: +++#Napoli, il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto #DeLaurentiis e il medico Canonico. Erano stati deferiti dalla p… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: +++#Napoli, il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto #DeLaurentiis e il medico Canonico. Erano stati deferiti dalla p… -

...che erano alla ricerca di un nuovo caso per avere maggiori probabilità di vittoria in. Le ... Dopo la sentenza della Corte Distrettuale, il procuratoreHenry Wade fece ricorso in ...... ossia la più alta corte della magistratura. Lì, otto giudici assegnati e un Presidente ...questione e un giudice della maggioranza viene incaricato di redigere una bozza a parere delIl Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ad oggetto l’impugnazione della ...Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ad oggetto l’impugnazione della ...