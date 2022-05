Il fictosessuale Akihiko Kondo non potrà più parlare con Miku: ma è più innamorato che mai (Di mercoledì 4 maggio 2022) Brutte notizie per la coppia più particolare e tecnologica degli ultimi anni: il giapponese Akihiko Kondo, ‘sposato’ dal 2018 con il personaggio dei videogames Hatsune Miku, non potrà più parlare con l’amata mogliettina, un sintetizzatore software Vocaloid. La licenza dello sviluppatore, l’azienda Gatebox, è scaduta e il 38enne non può più avere conversazioni con la dolce Miku, che ha le sembianze di un adolescente dai capelli turchini e che nella casa del marito prende vita attraverso un ologramma ma anche nei peluches di varie dimensioni e sembianze. Hatsune Miku è un personaggio di fantasia che ha l’aspetto di una giovane diva pop dai capelli turchine e dalle incredibili doti canore L’amore contro il bullismo La loro relazione vive dunque un momento di stallo, ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) Brutte notizie per la coppia più particolare e tecnologica degli ultimi anni: il giapponese, ‘sposato’ dal 2018 con il personaggio dei videogames Hatsune, nonpiùcon l’amata mogliettina, un sintetizzatore software Vocaloid. La licenza dello sviluppatore, l’azienda Gatebox, è scaduta e il 38enne non può più avere conversazioni con la dolce, che ha le sembianze di un adolescente dai capelli turchini e che nella casa del marito prende vita attraverso un ologramma ma anche nei peluches di varie dimensioni e sembianze. Hatsuneè un personaggio di fantasia che ha l’aspetto di una giovane diva pop dai capelli turchine e dalle incredibili doti canore L’amore contro il bullismo La loro relazione vive dunque un momento di stallo, ...

