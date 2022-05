Il cacciatore di sogni prende forma

Leggi su aliveuniverse.today

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Lo spazioplano Dream Chaser della Sierra Space ormai vicino al completamento. Il debutto, trasportando rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è previsto per il prossimo anno, utilizzando un razzo vettore Vulcan di ULA per la consegna in orbita.