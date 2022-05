David, Antonio Capuano riceve il premio da Sorrentino e lo dedica alla moglie scomparsa un mese fa: “Non me lo merito” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl maestro Antonio Capuano ha ricevuto il David Speciale durante al 67esima edizione dei David di Donatello, che si è tenuta il 3 maggio a Cinecittà. A consegnarglielo Paolo Sorrentino. Regista e scenografo, Capuano ha 82 anni e nella sua carriera si è distinto per la sua immensa passione per il settore cinematografico, in ogni sfaccettatura. Il suo nome, oltre ad essere noto per le sue opere, è riapparso anche nell’ultimo film di Paolo Sorrentino, ‘È stata la mano di Dio’, dove è diventata celebre la sua frase “Non ti disunire”. Antonio Capuano ha ricevuto il premio David Speciale dalle mani di Sorrentino. Il regista ha voluto dedicare al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl maestroha ricevuto ilSpeciale durante al 67esima edizione deidi Donatello, che si è tenuta il 3 maggio a Cinecittà. A consegnarglielo Paolo. Regista e scenografo,ha 82 anni e nella sua carriera si è distinto per la sua immensa passione per il settore cinematografico, in ogni sfaccettatura. Il suo nome, oltre ad essere noto per le sue opere, è riapparso anche nell’ultimo film di Paolo, ‘È stata la mano di Dio’, dove è diventata celebre la sua frase “Non ti disunire”.ha ricevuto ilSpeciale dalle mani di. Il regista ha volutore al ...

