Covid: Cina, stretta a Pechino sulla metropolitana e i bus (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pechino vara un'altra stretta per contenere l'ondata di Covid - 19, chiudendo decine di stazioni della metropolitana e sospendendo le linee di autobus negli sforzi per evitare il destino di Shanghai, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022)vara un'altraper contenere l'ondata di- 19, chiudendo decine di stazioni dellae sospendendo le linee di autobus negli sforzi per evitare il destino di Shanghai, ...

stanzaselvaggia : La situazione in Cina: nell’Henan hanno occupato un’autostrada con i prefabbricati per l’isolamento Covid. - GuidoDeMartini : ?? COVID IN CINA: VIA ALLE GABBIE ANTI-EVASIONE ?? Per gli estimatori del modello cinese, ora si fa un’altro passo v… - GuidoDeMartini : ?? PAZZIA COVID IN PUREZZA: in Cina a Shanghai, verranno montate davanti ai portoni dei palazzi delle GABBIE ANTI-EV… - ceroliobodybalm : #StranaCosa accade in Cina. Vogliono combattere il covid con la repressione. #MayThe4thBeWithYou - GiaPettinelli : Covid: Cina, stretta a Pechino sulla metropolitana e i bus -