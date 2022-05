Biden non delude, gaffe in serie: scambia Russia con Ucraina e chiama ungheresi gli ucraini (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Joe Biden si è ormai affezionato alle gaffe clamorose. A tal punto da proporle in serie, con una nonchalance degna di un cabarettista, tra ucraini chiamati “ungheresi” e Ucraina scambiata con la “Russia”. Prova ne sia il suo ultimo discorso pronunciato alla Lockheed Martin, fabbrica che produce gli ormai celebri anticarro Javelin a Troy, in Alabama. Ed è proprio sulle armi fornite all’Ucraina che il presidente degli States si esalta: “Gli Stati Uniti da soli hanno impiegato più di 5.500 Javelin in Ucraina… A questi aggiungete le forniture significative dai nostri alleati e partner, oltre a diverse migliaia di altre armi anticarro e antiaeree, elicotteri, veicoli corazzati, artiglieria e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Joesi è ormai affezionato alleclamorose. A tal punto da proporle in, con una nonchalance degna di un cabarettista, trati “” eta con la “”. Prova ne sia il suo ultimo discorso pronunciato alla Lockheed Martin, fabbrica che produce gli ormai celebri anticarro Javelin a Troy, in Alabama. Ed è proprio sulle armi fornite all’che il presidente degli States si esalta: “Gli Stati Uniti da soli hanno impiegato più di 5.500 Javelin in… A questi aggiungete le forniture significative dai nostri alleati e partner, oltre a diverse migliaia di altre armi anticarro e antiaeree, elicotteri, veicoli corazzati, artiglieria e ...

