Azovstal | l’assalto e poi l’annuncio «Tregua di tre giorni»

(Di mercoledì 4 maggio 2022) I civili e anche le notizie escono dallacon lentezza esasperante e il massimo beneficio del dubbio possibile. Il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko ieri mattina denunciava in tv L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Le truppe russe hanno fatto irruzione in una sezione dell'acciaieria Azovstal che era stata bombardata.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Cremlino nega l'assalto russo all'acciaieria Azovstal #ANSA - GiovaQuez : Racconta in un video Kuleba che l'acciaieria Azovstal, ultima roccaforte ucraina a Mariupol, continua a resistere all'assalto russo #Ukraine - Erdsve : Sul fronte di #Mariupol , dopo ore di pesanti bombardamenti , le forze dell'#Esercito Russo e del #DPR hanno inizia… - Startre72377111 : RT @GustavoMichele6: “Azovstal resiste all’assalto russo”. Raid nel Donetsk, è strage di civili - L'Unione -

'epopea dell' acciaierianon conosce fine. Le forze ... Le truppe russe hanno inizatoeri dopo la parziale ...Il settantesimo giorno di guerra segna una svolta cruciale nella battaglia dell'acciaieriadi Mariupol .russo dura per ore, si teme per la sorte dei soldati ucraini con cui si perdono i contatti. Poi il ministro ucraino Kuleba annuncia che "'acciaieria resiste". In ...