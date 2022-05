Attenzione: pesce contaminato nei supermercati! Va evitato a tutti i costi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Problema per un tipo di pesce contaminato che sarebbe stato venduto di recente in alcuni supermercati. C’è la nota del Ministero in tal senso Nonostante i numerosi e rigorosi controlli a cui viene sopposto il cibo prima di finire nelle nostre tavole, non mancano alcuni casi di contaminazione o infezione dei prodotti richiamati dal Ministero L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Problema per un tipo diche sarebbe stato venduto di recente in alcuni supermercati. C’è la nota del Ministero in tal senso Nonostante i numerosi e rigorosi controlli a cui viene sopposto il cibo prima di finire nelle nostre tavole, non mancano alcuni casi di contaminazione o infezione dei prodotti richiamati dal Ministero L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

liviafreelance : Colgo l'occasione per dire che io sono un'amante del doppiaggio italiano e che soprattutto ho la soglia d'attenzion… - liviafreelance : @InkFireflies Anche perché volendo non avrei nemmeno bisogno dei sub solo che siccome ho una soglia d'attenzione di… - loveandhate_94 : Jessica o Barú è questo il momento di lanciare la bomba. Così distogliamo l'attenzione da questa faida tra carne e pesce. ?????????? #jeru - STEFANO_MISCHIA : No. Si dice che prima o poi lo prenderemo tutti, ma ad oggi, sano come il proverbiale pesce. Con Tre dosi, l’antinf… - DemetanTed : Devo dare una disciplinata Mi ha ripetuto le parole della Dott.ssa Indelicato che sono troppo giovane per avere st… -