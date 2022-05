Ucraina: Draghi, 'tetto Ue a prezzo gas per finanziare meno guerra Putin' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Sin dall'inizio della crisi, l'Italia ha chiesto di mettere un tetto europeo ai prezzi del gas importato dalla Russia", che "vende all'Unione europea quasi due terzi delle sue esportazioni di gas naturale –in larga parte tramite gasdotti che non possono essere riorientati verso altri acquirenti. La nostra proposta consentirebbe di utilizzare il nostro potere negoziale per ridurre i costi esorbitanti che oggi gravano sulle nostre economie. Allo stesso tempo, questa misura consentirebbe di diminuire le somme che ogni giorno inviamo al Presidente Putin, e che inevitabilmente finanziano la sua campagna militare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Sin dall'inizio della crisi, l'Italia ha chiesto di mettere uneuropeo ai prezzi del gas importato dalla Russia", che "vende all'Unione europea quasi due terzi delle sue esportazioni di gas naturale –in larga parte tramite gasdotti che non possono essere riorientati verso altri acquirenti. La nostra proposta consentirebbe di utilizzare il nostro potere negoziale per ridurre i costi esorbitanti che oggi gravano sulle nostre economie. Allo stesso tempo, questa misura consentirebbe di diminuire le somme che ogni giorno inviamo al Presidente, e che inevitabilmente finanziano la sua campagna militare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Parlamento europeo.

Advertising

riotta : Mi pare che, al prezzo di listino di 300.000 euro, il comunicatore @beppe_grillo stia suggerendo ai #M5S e… - Adnkronos : Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più g… - La7tv : #inonda Guerra in Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'Sconfiggere una potenza atomica è un ossimoro, non può esistere un… - FREEDOM25321784 : RT @durezzadelviver: Draghi al PE: 'Vogliamo dare nuovo slancio ai negoziati con Serbia e Montenegro, e assicurare la massima attenzione al… - ilgiornale : Il presidente del Consiglio italiano alla plenaria del Parlamento europeo: 'La guerra in Ucraina pone l’Unione Euro… -