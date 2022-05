Roma | Zaniolo racconta | “Primo gol giallorosso indimenticabile | Totti un idolo”

(Di martedì 3 maggio 2022) Intervista particolare per Nicolò, che ha risposto alle domande di cinque bambini per l’iniziativa AsJunior Reporter. Il centrocampistatra i vari argomenti ha parlato dell’emozione del suogol con la maglia della: “E’ stato un giorno bellissimo, che ricorderò per tutta la vita. Sentire lo stadio che urla il mio nome, è una cosa che aspettavo da quando avevo la vostra età. E’ stata un’emozione incredibile.” Inevitabile la risposta su Francesco: “Lo ammiro tantissimo, ogni tanto riguardo i suoi video. E’ una Leggenda, un campione e unnon solo per i tifosi della.” SportFace.

