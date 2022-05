Roma, in arrivo all’Olimpico 2300 tifosi da Leicester per la semifinale di Conference League (Di martedì 3 maggio 2022) Manca sempre meno alla semifinale di ritorno di Conference League, tra Roma e Leicester, in programma giovedì alle ore 21.00 all’Olimpico. Proprio l’impianto capitolino, secondo Il Messaggero, dovrà prepararsi ad accogliere circa 2300 sostenitori inglesi. Un vero e proprio esodo dunque, per cercare di aiutare il Leicester ad avere la meglio sulla Roma di Mourinho, dopo l’1-1 del King Power Stadium. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Manca sempre meno alladi ritorno di, tra, in programma giovedì alle ore 21.00. Proprio l’impianto capitolino, secondo Il Messaggero, dovrà prepararsi ad accogliere circasostenitori inglesi. Un vero e proprio esodo dunque, per cercare di aiutare ilad avere la meglio sulladi Mourinho, dopo l’1-1 del King Power Stadium. SportFace.

