Omicidio di Alice Scagni, la madre: "Ho perso due figli. Siamo stati lasciati soli dalle istituzioni"

Lo sfogo della donna: "Mio figlio si poteva fermare prima e mia figlia sarebbe stata salvata". La Procura contesta tre aggravanti: la premeditazione, la crudeltà e l'uso del mezzo insidioso

