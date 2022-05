Nero a Metà 3, Ultima Puntata: La Squadra Arresta Pugliani! (Di martedì 3 maggio 2022) Nero a Metà 3, Ultima Puntata: Alba inizia ad avere dei sospetti su Federico e continua ad indagare su Pugliani. Mentre Carlo trova Maryam, alla fine la Squadra rintraccia Pugliani e riesce ad Arrestarlo… La terza stagione di Nero a Metà giunge al termine con un’Ultima Puntata piena di colpi di scena. Al centro dell’attenzione ci sarà un’importante operazione della Squadra, che riuscirà finalmente ad Arrestare Pugliani. Carlo, poi, raggiungerà un altro fondamentale traguardo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Nero a Metà: dove eravamo rimasti? Alba si reca nel luogo dove Clara è stata ritrovata priva di ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 3 maggio 2022)3,: Alba inizia ad avere dei sospetti su Federico e continua ad indagare su Pugliani. Mentre Carlo trova Maryam, alla fine larintraccia Pugliani e riesce adrlo… La terza stagione digiunge al termine con un’piena di colpi di scena. Al centro dell’attenzione ci sarà un’importante operazione della, che riuscirà finalmente adre Pugliani. Carlo, poi, raggiungerà un altro fondamentale traguardo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Alba si reca nel luogo dove Clara è stata ritrovata priva di ...

