Mangiare pompelmo | calorie | benefici e controindicazioni

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 3 maggio 2022) Ilè uno di quei frutti che è apprezzato da molti ed è assolutamente compatibile con la volontà di tenere una condotta alimentare sana ed equilibrata. È simile all'arancia (seppur con dimensioni più importanti) e lo si riconosce per il suo sapore acidulo e meno dolce. Se ne conoscono diverse varietà, ma può essere considerato un alimento che può portare tantia chi lo consuma.e valori nutrizionali in genere Il, come buona parte dei frutti, è caratterizzato da un alto contenuto medio di acqua nel suo peso specifico. Si parla di oltre il 90%. Questo è uno dei presupposti essenziali che lo rende poco calorico. Per 100 grammi di frutto ci sono infatti soltanto 26. Questo spiega quanto sia difficile immaginare di poter aumentare di ...