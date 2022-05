Luciano Ligabue | “Solo chi ci è passato lo capisce” | esperienza da brividi

Advertising

Gazzettino : Luciano Ligabue e Belluno: «Qui l'anno più brutto della mia vita» - StefanoFeltri : Il calcio, i pugni e la musica nell’autobiografia di Luciano @ligabue - RadioClodia : Esce oggi l’autobiografia di Luciano Ligabue: Una storia - Radio1Rai : #Musica e #Libri Esce oggi “Una storia”, autobiografia di Luciano Ligabue. L’intervista di @MarcellaSullo #Gr1… - giannimacheda : Esce l’autobiografia di Luciano Ligabue. È composta di due capitoli. #ligabue -

Concessa al Corriere della sera, sempre il 1° maggio, daLiguabue. Che, di fronte a una ... Ora,è 'solo' un cantante, vero. Ma riveste perfettamente i panni dell'intellettuale 'd'area'.C'è tutta sua vita, comprese le cadute e le ripartenze, nella autobiografia diin uscita oggi con il semplice titolo "Una storia", edita da Mondadori. Un racconto che passa in rassegna l'intera esistenza del rocker emiliano non tralasciando le vicende di quell'...Al Corriere della Sera, Luciano Ligabue racconta il drammatico episodio vissuto insieme alla moglie Barbara: un lutto che ha segnato entrambi. In occasione dell’uscita prevista il 5 maggio della sua ...Periodo intenso per Luciano Ligabue che oggi pubblica, come già annunciato, la sua prima autobiografia, Una storia, edito per Mondadori e disponibile in libreria e su tutti gli store online. Per ...