La rivelazione di Hamilton | Vennero a casa mia | poi Così è cambiata la storia della Formula 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) “In McLaren sono stato per tanto tempo, fino al 2012. Poi ho pensato a quello che avrei potuto fare, cominciando a gestire il mio futuro completamente da solo: ho capito i pro e i contro di ogni squadra, e quali erano i loro obiettivi”. EsordisceLewisa Sky Sport F1, dove l'inglese ha partecipato in un'intervista combinata con Valentino Rossi, ricordando cosa successe 10 anni fa. Chi lo spinse alla Mercedes fu Ross Brawn, reduce dal titolo nel 2009 con la Brawn GP: “La Mercedes era già parte del mio team iniziale (la McLaren utilizzava allora, come oggi, i motori di Stoccarda, ndr) – aggiunge — ma quando è rientrata in F1 (come team ufficiale) stava davvero lottando: era qualcosa come il quinto miglior team”.: “Brawn e Lauda mi convinsero a venire in Mercedes” Un giorno,, ...