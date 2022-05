Inghilterra, Bournemouth promosso in Premier League: decisivo 1-0 su Nottingham Forest (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo due anni di “purgatorio” il Bournemouth festeggia la promozione e il ritorno in Premier League. I Cherries sono infatti la seconda squadra promossa dalla Championship 2021/2022, con la certezza della promozione arrivata grazie alla vittoria nello scontro diretto contro il Nottingham Forest per 1-0. Il Bournemouth, retrocesso due anni fa dalla Premier, si aggiunge così al Fulham che ieri ha conquistato il titolo del secondo campionato inglese grazie al roboante 7-0 ai danni del Luton. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo due anni di “purgatorio” ilfesteggia la promozione e il ritorno in. I Cherries sono infatti la seconda squadra promossa dalla Championship 2021/2022, con la certezza della promozione arrivata grazie alla vittoria nello scontro diretto contro ilper 1-0. Il, retrocesso due anni fa dalla, si aggiunge così al Fulham che ieri ha conquistato il titolo del secondo campionato inglese grazie al roboante 7-0 ai danni del Luton. SportFace.

