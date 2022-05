Fidelis Andria, Di Leo: “Con la Paganese un’unica partita di 180 minuti” (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAndria – Un unico match da 180 minuti. E’ così che mister Nicola Di Leo e la sua Fidelis Andria stanno preparando il play out con la Paganese che vale la permanenza in serie C. L’allenatore dei pugliesi ha parlato ai microfoni di Tele Sveva insieme al collaboratore tecnico Vito Di Bari. “Stiamo inculcando ai ragazzi questa filosofia, è come se giocassimo il primo tempo in casa loro e il secondo tempo in casa nostra. Bisognerà stare sul pezzo fino alla fine per raggiungere la salvezza”. Sugli infortuni e sul fattore ambientale: “La Paganese ha infortuni più seri, noi speriamo di presentarci nella miglior condizione e di recuperare qualcuno. Sarà importante l’approccio alla gara e il modo in cui riusciremo ad isolarci dall’ambiente per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2– Un unico match da 180. E’ così che mister Nicola Di Leo e la suastanno preparando il play out con lache vale la permanenza in serie C. L’allenatore dei pugliesi ha parlato ai microfoni di Tele Sveva insieme al collaboratore tecnico Vito Di Bari. “Stiamo inculcando ai ragazzi questa filosofia, è come se giocassimo il primo tempo in casa loro e il secondo tempo in casa nostra. Bisognerà stare sul pezzo fino alla fine per raggiungere la salvezza”. Sugli infortuni e sul fattore ambientale: “Laha infortuni più seri, noi speriamo di presentarci nella miglior condizione e di recuperare qualcuno. Sarà importante l’approccio alla gara e il modo in cui riusciremo ad isolarci dall’ambiente per ...

