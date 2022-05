Eccidio di Montenero | San Felice Ciriceo insignito della medaglia d’oro al merito civile

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 maggio 2022) SanCirceo – Si svolgerà mercoledì 4 maggio, a partire dalle 10:30 nell’aula consiliare, la cerimonia per il conferimentoalal Comune di SanCirceo in relazione alla tragedia consumatasi il 4 maggio del 1944, nota come “di Borgo”. In quella data, durante la Seconda guerra mondiale, per mano nazista furono uccisi cinque ragazzi. “Nel corso del secondo conflitto mondiale, la frazione di Borgodel Comune di SanCirceo – si legge nelle motivazioni del decreto del presidenteRepubblica – fu teatro di conflitti tra militari tedeschi e civili. Le truppe tedesche rastrellarono circa venti uomini, cinque ...