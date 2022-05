Di Maio “I cittadini italiani all'estero sono quasi 6,6 milioni” (Di martedì 3 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il voto personale, libero e segreto è alla base della qualità e rappresentatività della nostra democrazia. In 20 anni il numero dei cittadini italiani residenti all'estero è quasi raddoppiato passando da 3,5 milioni a quasi 6,6 milioni. Nemmeno durante la pandemia il dato ha accennato a rallentare, ciò è dovuto alla nuova mobilità. Le generazioni più giovani si trasferiscono all'estero per motivi di studio e lavoro. Per il prossimo referendum di giugno 2022 il corpo elettorale all'estero sarà prossimo ai 5 milioni, si tratta anche di italiani residenti nei luoghi più lontano del mondo. basti pensare che nel 2020 sono rientrate a Roma schede elettorali da 196 paesi, ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il voto personale, libero e segreto è alla base della qualità e rappresentatività della nostra democrazia. In 20 anni il numero deiresidenti all'raddoppiato passando da 3,56,6. Nemmeno durante la pandemia il dato ha accennato a rallentare, ciò è dovuto alla nuova mobilità. Le generazioni più giovani si trasferiscono all'per motivi di studio e lavoro. Per il prossimo referendum di giugno 2022 il corpo elettorale all'sarà prossimo ai 5, si tratta anche diresidenti nei luoghi più lontano del mondo. basti pensare che nel 2020rientrate a Roma schede elettorali da 196 paesi, ...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Di Maio “I cittadini italiani all’estero sono quasi 6,6 milioni” -… - actuallygraziaf : RT @Fort71488686: Di Maio, 'portavoce'(?). Guarda che sono i 'cittadini' ucraini sotto dittatura di Zalesckij, o come diavolo si chiama, ch… - marino29b : RT @Fort71488686: Di Maio, 'portavoce'(?). Guarda che sono i 'cittadini' ucraini sotto dittatura di Zalesckij, o come diavolo si chiama, ch… - hampelotto2 : RT @Fort71488686: Di Maio, 'portavoce'(?). Guarda che sono i 'cittadini' ucraini sotto dittatura di Zalesckij, o come diavolo si chiama, ch… - PCossu : RT @Fort71488686: Di Maio, 'portavoce'(?). Guarda che sono i 'cittadini' ucraini sotto dittatura di Zalesckij, o come diavolo si chiama, ch… -