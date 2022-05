Bancarotta Ste, confermata in Appello la condanna per Verdini. Cinque anni e 6 mesi di reclusione per l’ex senatore (Di martedì 3 maggio 2022) La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna di primo grado per l’ex senatore di Ala, Denis Verdini a 5 anni e 6 mesi nel processo per la Bancarotta fraudolenta della Ste, la Società Toscana di Edizioni, che fino al fallimento ha pubblicato Il Giornale della Toscana abbinato a Il Giornale. Anche in primo grado Denis Verdini era stato condannato a 5 anni e 6 mesi Confermate anche le condanne per gli altri imputati: 5 anni all’ex deputato Massimo Parisi, 3 anni come amministratori nelle varie fasi a Girolamo Strozzi Majorca Renzi, Pierluigi Picerno ed Enrico Luca Biagiotti. La stessa Corte fiorentina ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 3 maggio 2022) La Corte d’di Firenze ha confermato ladi primo grado perdi Ala, Denisa 5e 6nel processo per lafraudolenta della Ste, la Società Toscana di Edizioni, che fino al fallimento ha pubblicato Il Giornale della Toscana abbinato a Il Giornale. Anche in primo grado Denisera statoto a 5e 6Confermate anche le condanne per gli altri imputati: 5aldeputato Massimo Parisi, 3come amministratori nelle varie fasi a Girolamo Strozzi Majorca Renzi, Pierluigi Picerno ed Enrico Luca Biagiotti. La stessa Corte fiorentina ha ...

