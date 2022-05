Ultime Notizie – “Il fantasma di Kiev non esiste”, Ucraina sfata il mito del superpilota (Di lunedì 2 maggio 2022) Il ‘fantasma di Kiev’ non esiste. Il super-pilota dell’aeronautica Ucraina, noto come ‘The Ghost of Kyiv’, è una leggenda. Le forze armate ucraine smentiscono l’esistenza di un pilota che avrebbe abbattuto 40 aerei nemici nella guerra con la Russia e poi sarebbe rimasto ucciso in battaglia. “Il fantasma di Kiev è un supereroe leggendario, un personaggio dagli ucraini”, ha scritto il comando dell’aeronautica sul proprio profilo Facebook. La precisazione è diventata necessaria dopo un articolo del Times che ha dato un nome e un volto alla ‘supereroe’, chiamando in causa il maggiore Stepan Tarabalka, 29 anni. “Stepan Tarabalka, eroe ucraino, non è il ‘fantasma di Kiev’ e non ha abbattuto 40 aerei”, ha aggiunto il comando. “Il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) Il ‘di’ non. Il super-pilota dell’aeronautica, noto come ‘The Ghost of Kyiv’, è una leggenda. Le forze armate ucraine smentiscono l’nza di un pilota che avrebbe abbattuto 40 aerei nemici nella guerra con la Russia e poi sarebbe rimasto ucciso in battaglia. “Ildiè un supereroe leggendario, un personaggio dagli ucraini”, ha scritto il comando dell’aeronautica sul proprio profilo Facebook. La precisazione è diventata necessaria dopo un articolo del Times che ha dato un nome e un volto alla ‘supereroe’, chiamando in causa il maggiore Stepan Tarabalka, 29 anni. “Stepan Tarabalka, eroe ucraino, non è il ‘di’ e non ha abbattuto 40 aerei”, ha aggiunto il comando. “Il ...

