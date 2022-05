Sacchi: «L’Inter gioca un calcio antico? No, italiano. Ma così non vinci in Europa» (Di lunedì 2 maggio 2022) . Le parole dell’ex tecnico Arrigo Sacchi è tornato a parlare del gioco delL’Inter a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole: «Ho detto che L’Inter gioca un calcio antico? Forse mi sono espresso male o non sono stato capito. L’Inter sta giocando un buon calcio italiano, che a livello internazionale non vince o vince una volta su cento. Che cosa manca? Nel calcio europeo, anzi mondiale, senza pressing, senza avere il dominio del gioco non vinci. Bisogna cercare il dominio del gioco. Il Milan è competitivo perché è un collettivo, è una delle squadre che si avvicina di più a un calcio internazionale. Sta facendo qualcosa di straordinario come lo ha fatto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) . Le parole dell’ex tecnico Arrigoè tornato a parlare del gioco dela La Gazzetta dello Sport. Le sue parole: «Ho detto cheun? Forse mi sono espresso male o non sono stato capito.stando un buon, che a livello internazionale non vince o vince una volta su cento. Che cosa manca? Neleuropeo, anzi mondiale, senza pressing, senza avere il dominio del gioco non. Bisogna cercare il dominio del gioco. Il Milan è competitivo perché è un collettivo, è una delle squadre che si avvicina di più a uninternazionale. Sta facendo qualcosa di straordinario come lo ha fatto ...

