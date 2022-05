Pensioni 2023 | intervista a Proietti | ‘basta parlare di costi | la pensione è un diritto’

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 2 maggio 2022) In questi ultimi giorni abbiamo spesso parlato del nodo risorse relativo alla prossima riforma pensini, il dubbio dei lavoratori e che sentendo il Ministro Orlando dire ‘la revisione alla riforma Fornero darà affrontata appena possibile‘ si possa pensare ad un ulteriore rinvio a causa di mancate risorse. I lavoratori sono esausti prima il Covid19, ora il conflitto Russo, pare che le risorse non riescano mai ad essere indirizzate al compartoperché eventi esogeni minano il contesto economico facendo diventare sempre secondario il pensionamento anticipato dei lavoratori. Abbiamo dunque chiesto in vista della ripresa degli incontri tra Governo e sindacati un parere al segretario confederale della Uil su questo e sulla proposta complementare avanzata dal Dott. Claudio Maria Perfetto che potrebbe risolvere il nodo risorse se si optasse per ...