Netflix deve cambiare strategia di relazione con attori e creativi

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 2 maggio 2022)ha bisogno di un modello frammentario The New York Times, pagina 7, di Jason Blum. Nei minuti dopo cheha riportato i suoi guadagni trimestrali di recente, l’intero settore dell’intrattenimento aveva delle domande. Il sell-off delle azioni è avvenuto davvero? Cosa significava per il passaggio dell’industria allo streaming? E, naturalmente, perché questa è Hollywood: di chi era la colpa?, il grande disrupter i cui algoritmi e la cui piattaforma direct-to-consumer hanno costretto i potenti incumbent dei media a ripensare i loro modelli economici, ora sembra aver bisogno di un grande cambiamento di. La società ha perso 200 mila abbonati nei primi tre mesi di quest’anno e si aspetta di perderne altri due milioni nel trimestre in corso. Così ora il Golia della tecnologia e il beniamino di ...